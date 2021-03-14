Вместо чучела в музее стрит-арта сожгли надпись «ВСЁ»

В Петербурге в рамках массовых праздничных гуляний провели перфоманс «Гори оно все синем пламенем». Организаторами необычного формата Масленицы стал Петербургский музей стрит-арта. Суть перфоманса заключалась в сожжении четырехметровой надписи «ВСЁ».

Кроме красочного представления посетителей музея ждали блины и глинтвейн, организованные в формате фудкорта. Известно, что буквы сожгли в 14:30 и рядом находилась машина МЧС.

Автором перфоманса является Антон Польский, художник музея. По его задумке, петербуржцы могли проститься со всем, что их тревожило, а также, глядя на сгорающую надпись, отпустить все тревоги.