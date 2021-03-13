Интернет-журнал «Интерсант» выставлен к продаже на «Авито»

На интернет-доске «Авито» появилось объявление о продаже интернет-издания «Интерсант». Владелец просит за него 6,2 млн рублей. В стоимость входит сам интернет-журнал, а также тысячи новостных статей на нем, регистрация СМИ и доменное имя.

Автором объявления стал Василий Кичеджи, бывший вице-губернатор Северной столицы. Примечательно, что владелец сообщил о тратах за последние 6 лет на это издание – они превысили 500 млн рублей.

Кроме того, Кичеджи планирует уйти в бизнес, открыт отель «Богема» на Мучном переулке. Напомним, владелец «Интерсанта» занимал пост вице-губернатора города с 2011 по 2014 года.