Беглов сообщил о постройке пространства с амфитеатром около Ледового дворца

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что около Ледового дворца и станции метро «Проспект Большевиков» появится общественное пространство с амфитеатром и медиазоной для проведения мероприятий.

"Жители района попросили благоустроить эту территорию. В прошлом году администрация Невского района разработала проект», — заявил Беглов. Также он добавил, что деньги на современное общественное пространство с прогулочными аллеями и зонами отдыха администрация региона уже выделила.

Территорию облагородят впервые с 2000 года. Новое пространство будет включать в себя не только амфитеатр для проведения лекций и мастер-классов, но и площадку для скейтбордов, а также Wi-Fi и скамейки.