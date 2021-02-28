В петербургском роддоме № 18 теперь выдают свидетельства о рождении

В Санкт-Петербурге СПб ГБУЗ "Городской перинатальный центр №1" (бывший роддом № 18) подписал соглашение с комитетом по делам ЗАГС о выдаче в стационаре свидетельств о рождении. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Для получения документа матери новорожденного нужно будет написать заявление на выдачу и приложить копию паспорта. Сотрудники родильного дома доставят свидетельство о рождении в медицинское учреждение. Затем его можно будет забрать при выписке.

Более того, пять матерей уже смогли получить свидетельства о рождении на своих детей.

"Пока пилотный проект реализован только в перинатальном центре №1. В дальнейшем рассматривается возможность распространить этот опыт и на другие крупные петербургские родильные дома", - поделились в городской администрации.