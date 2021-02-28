Милонов поделился тем, какие трудности у губернатора Петербурга

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов поделился, что ему нравится нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Свою точку зрения он аргументировал тем, что Александру Дмитриевичу было достаточно непросто, когда он заступил на должность, потому что город, как отметил Милонов, "находился в стагнации".

"Здесь моя принципиальная позиция. Мне нравится Беглов. Он пришел в Петербург с московским задором. Здесь с 2011 года не происходила ничего. В силу различных причин город перестал развиваться от слова совсем. Полная стагнация. Мы заканчивали те проекты, которые были начаты еще при Валентине Матвиенко", -поделился Милонов.

Депутат напомнил, что в Петербурге ничего не происходило. За продолжительный промежуток времени не было построено ни одного метро, ни одной дороги.

"Ему приходится раскачиваться 5,5 млн город до общероссийских скоростей. Даже Ленобласть была более динамичнее, чем Петербург. Мы утратили первенство и стали лузерами", - отметил Милонов.