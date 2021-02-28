В Петербурге на акцию в память о Борисе Немцове пришли 300 человек

Местные жители Санкт-Петербурга принесли цветы к Соловецкому камню, некоторые активисты прибыли на акцию с плакатами.
Участники исполняли песни и вели разговоры о политике. На Троицкой площади собрались местные городские депутаты, журналисты, активисты, а также представители правозащитных движений.
Напомним, что перед акцией в Петербурге началось перекрытие центр города.
В социальных сетях люди делились фотографиями, где были замечены ограждений, скопления спецмашин Росгвардии, полиции, а также снегоуборочной техники. Сама же акция проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, а территория была ограждена забором.
О задержанных пока что информации не появлялось.