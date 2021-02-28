Орнитолог рассказал, какие птицы часто прилетают к кормушкам у окон

Чаще всего, как рассказал орнитолог и младший научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров, пернатыми гостями кормушек становятся воробьи, синицы и лазоревки. Но залететь полакомиться могут и более редкие птицы. Например, можно заметить хохлатую синицу, также пухляка, московку, чечеток и дубоноса.

Перелётные птицы больше всего предпочитают клевать еду под кормушками. Среди таких птиц можно заметить зарянок, зябликов и черных дроздов. Нередко можно заметить у кормушек желтоголовых корольков и пищух.

А вот подкармливать из кормушки сизых голубей и серых ворон эксперт-орнитолог горожанам не советует.