Чаще всего, как рассказал орнитолог и младший научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров, пернатыми гостями кормушек становятся воробьи, синицы и лазоревки. Но залететь полакомиться могут и более редкие птицы. Например, можно заметить хохлатую синицу, также пухляка, московку, чечеток и дубоноса.
Перелётные птицы больше всего предпочитают клевать еду под кормушками. Среди таких птиц можно заметить зарянок, зябликов и черных дроздов. Нередко можно заметить у кормушек желтоголовых корольков и пищух.
А вот подкармливать из кормушки сизых голубей и серых ворон эксперт-орнитолог горожанам не советует.
Орнитолог рассказал, какие птицы часто прилетают к кормушкам у окон
© Фото: pixabay.com
Петербуржцам посоветовали повесить у своего окна кормушки. Так можно и удовлетворить свою страсть к бёрдвотчингу, и помочь пернатым.
Чаще всего, как рассказал орнитолог и младший научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров, пернатыми гостями кормушек становятся воробьи, синицы и лазоревки. Но залететь полакомиться могут и более редкие птицы. Например, можно заметить хохлатую синицу, также пухляка, московку, чечеток и дубоноса.
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