Для льготников Ленобласти сделали нововведение для проезда на транспорте

В пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области сообщили, что на заседании депутатов в парламенте был принят закон о преференциях для льготных пассажиров на общественном транспорте Санкт-Петербурга.

После подписания соглашения между Ленобластью и Петербургом, администрация области сможет отдать долг Северной столице за выполнение обязательства по перевозке льготных пассажиров, которые пользуются единым социальным проездным билетом.

К льготникам относятся работники тыла и ветераны труда, а также пенсионеры и школьники из многодетных семей. Они смогут пользоваться привилегиями как на автобусах, так и на трамваях и троллейбусах.