Почему подорожали консервы из сайры? Виновата сама рыба

За последние месяцы цена на консервы из сайры в России очень выросла. Этот продукт является самым востребованным среди жителей страны. Однако теперь на полках магазина будет сложнее найти эти консервы дешевле 200 рублей.

Повышение цен на рыбные продукты началось в 2019 году во время перехода компаний на производство консервов из зарубежного сырья. Оказалось, что это связано с тем, что пути миграции рыбы стали другими. Теперь они находятся там, где российские суда не ведут промысла.

Сейчас, чтобы снизить цену на этот рыбный продукт, в консервы стали чаще класть другую дешевую рыбу такую, как сардину, сельд. Стоит отметить, что если «сайра» будет стоить около 120 рублей, то, вероятнее всего, это подделка.