Суд посчитал незаконным отмену строительства ресторанного проекта в Мурино

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал действия Андрея Низовского, главы администрации Всеволожского района, незаконными. Низовский вынес незаконное постановление, которое отменяет разрешение на строительство ресторанного мола в Мурино.

На сайте картотеки арбитражных дел уже появилось данное решение об удовлетворении иска «Ренты Инвест».

Ресторанные павильоны должны были построить на бульваре Менделеева в Мурино. Однако в конце декабря 2020 года глава администрации района продлил отмену постановления о разрешении строительства. Кроме того, местные жители даже выходили на протесты, блокируя при этом работу техники.



В последнее время в Петербурге активно развивается строительство как нежилого, так и жилого сектора. Исходя из этого, у строительных компаний возникают потребности в ремонте оборудования и запчастях. В частности, растет спрос на заказ запчастей для компрессора.