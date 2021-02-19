Скабеева прокомментировала появление в Сети видео, снятых за кадром "60 минут"

В двух видео, общая длительность которых составляет чуть более 10 минут, журналистка Ольга Скабеева разговаривает с редакторами и соведущим, а также супругом Евгением Поповым.

Во втором ролике можно услышать, как Скабеева упрекает супруга за то, что он предоставил возможность экспертам из украинского блока затронуть тему Алексея Навального. По словам журналистки, по поводу Навального должны высказываться политологи в отдельном блоке, так как данная ситуация не относится к Украине.

Скабеева, комментируя появление роликов в Сети, отметила, что «подглядывание в замочную скважину» «пошло и унизительно». Кроме того, она отметила, что то, что касается Навального, она не станет обсуждать с экспертами, специализирующимися на Украине.