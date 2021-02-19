Беглов почтил память первого мэра Петербурга

В пятницу, 19 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память первого и единственного мэра Северной столицы Анатолия Собчака, ушедшего из жизни ровно 21 год назад. Глава города прибыл на кладбище в Александро-Невскую лавру, где возложил цветы к могиле политического деятеля.

«Порядочный, честный и открытый. Таким мы всегда будем помнить Анатолия Александровича», — рассказал градоначальник.

Также Беглов лестно высказался об Анатолии Собчаке, который был также новатором и организатором. Благодаря экс-мэру Петербурга в город пришли зарубежные инвесторы и крупнейшие банки.