В Петербурге ФСБ задержали трех иностранцев, у которых изъяли кокаин

Центр общественных связей ФСБ сообщает, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех иностранцев, у которых изъяли наркотическое средство кокаин. Объем наркотиков составлял около 60 кг. Задержание лиц позволило устранить международный канал поставки кокаина в Россиию.

«В результате проведенных мероприятий задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг наркотического средства кокаин», — заявили в ведомстве ФСБ.

Операцию проводили сотрудники пограничного управления ФСБ России по городу и области совместно с территориальным органом безопасности.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков группой лиц в особо крупном размере.