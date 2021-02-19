Петербуржцы стали часто попадать в больницы из-за обморожения

В Санкт-Петербурге в последнее время наблюдаются морозные и снежные дни. Из-за сильных морозов, с начала февраля все больше петербуржцев попадает в больницы из-за обморожения.

Пресс-служба НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе сообщает, что с 1 февраля в медицинское учреждение доставили 34 человека с обморожениями. Из них 5 петербуржцев госпитализировали, 14 — отправили домой после обследования. Остальные жители региона также были отправлены на госпитализацию.

«С начала последнего месяца зимы госпитализированы на два ожоговых отделения 25 человек. На другие отделения с ведущей конкурирующей патологией – девять. Амбулаторно – 14», — сообщили в комитете здравоохранения города.