Макаров наградил сотрудников ОМОНа почетными грамотами

Вячеслав Макаров, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в понедельник, 8 февраля, прибыл на базу ОМОНа для того, чтобы вручить бойцам и офицерам спецподразделения почетные грамоты.

"Мы посмотрели новые образцы техники и вооружения и видим большой прогресс в оснащении ОМОН. Но самым главным, как и всегда, остаются люди, их качества, их высокий моральный дух. Убежден, вы и впредь будете так же достойно нести службу, защищая город святого апостола Петра", — заявил Макаров.

Михаил Соболев, начальник управления войск Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, а также командир отряда Олег Евсюков, тоже побывали на мероприятии награждения. Кроме того, вместе со спикером ЗакСа приехали и другие депутаты «Единой России».