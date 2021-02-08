Таксисты Петербурга будут следовать Стандарту этичного поведения

В Петербурге будет разработан Стандарт этичного поведения таксистов. Данное решение было принято в связи с участившимися жалобами пассажиров.

Комитет по транспорту все чаще получает от пассажиров жалобы, которые касаются неэтичного поведения водителей такси. Так, в число инцидентов, возмутивших общественность, вошли онанизм при пассажирах и воровство. В пресс-службе ведомства отмечают, что не все водители таксомоторных компаний остаются вежливыми и обходительными.

Именно поэтому властями города было принято решение об утверждении Кодекса этики для легковых такси. Данная информация была оглашена на совместном совещании комитета по транспорту и предприятий, которые осуществляют функции агрегаторов информации об услугах такси Петербурга. Требования к водителям закрепят в специальном документе.