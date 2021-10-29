Здание РНБ на Московском проспекте украсят светопроекции с философскими цитатами

Фасад здания Российской национальной библиотеки напротив станции метро "Парк Победы" украсят светопроекции в виде цитат знаменитых философов. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Смольного. В таком же стиле оформлены стены внутри учреждения.

"Световое оформление достопримечательностей не только в историческом центре, но и во всех районах — важная часть создания комфортной городской среды. Световые инсталляции — это выставки под открытым небом. Они подчеркивают уникальный архитектурный облик Петербурга, создают праздничное настроение", – считает губернатор Александр Беглов.

Концепцию инсталляций разработал Комитет по градостроительству и архитектуре совместно с СПб ГБУ «Ленсвет». Посмотреть на проекции мозаик можно уже этим вечером.