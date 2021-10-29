Петергоф и Новая Голландия примут гостей без QR-кодов во время локдауна

Парки «Петергофа» и общественное пространство «Новая Голландия» в период с 30 октября по 7 ноября будут пускать посетителей без QR-кодов. Об этом сообщили в официальных группах в соцсети "ВКонтакте".

"Парк открыт и работает в прежнем режиме. QR-код для входа на остров не требуется", — написано в комментарии в группе в соцсети "ВКонтакте".

Кафе на территории пространства будут работать на навынос и на доставку. Магазины закроются.

В музее-заповеднике «Петергоф» бесплатно и свободно можно посетить Нижний парк, Ораниенбаум и Александрию. Ограничения коснутся только музеев, куда пускать будут по QR-кодам.