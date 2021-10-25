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В Купчино открылась гостиница для жуков

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© Фото: vk spbmo72

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Местные жители создали его из деревянных материалов.

В Петербурге открылся первый в городе отель для насекомых. Его из дерева построили жители Купчино. Информация об этом появилась на сайте муниципального образования № 72 в соцсети "ВКонтакте". Отель сделали в рамках фестиваля тестового благоустройства.

Кроме этого, в будущем на гостиницу планируется повесить информационную табличку, чтобы насекомые знали, где можно перезимовать. Отель похож на маленький деревянный домик. Внутри него лежат отпиленные бруски дерева. В бревнах для удобства будущих жильцов просверлены дыры, внешне похожие на те, которые делают сами насекомые.

Создатели просят соседей не ломать сооружение, чтобы его успело увидеть как можно больше людей.

 

 

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