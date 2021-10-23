Жители сгоревшего дома на Петроградке просят о помощи

В Петроградском районе Санкт-Петербурга жильцы сгоревшего дома Чубакова просят губернатора Александра Беглова ускорить ремонт в доме. Письмо петербуржцев с просьбой о помощи было направлено в приёмную губернатора 23 октября.

«Мы, жильцы (погорельцы) дома Чубакова на набережной Карповки, 30, в Санкт-Петербурге, обращаемся к Вам, коренному ленинградцу, с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении сгоревшего жилья. Если Вы, Александр Дмитриевич, нам не поможете начать восстановительные работы в доме уже сейчас, быстро и без бюрократической волокиты, мы, жильцы дома, будем замерзать, как в блокаду Ленинграда», — говорится в письме.

Пожар произошел 9 октября. В тушении участвовали 130 пожарных.