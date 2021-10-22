Многие петербургские компании будут работать в нерабочие дни

Работать в объявленные президентом нерабочие дни намерены 55% петербургских компаний. Такие данные на основе проведенного опроса приводит сервис по поиску работу hh. ru.
Согласно полученным данным, в 9% организаций точно будут соблюдать рекомендации властей о предоставлении сотрудникам внеплановых нерабочих дней. Еще 1% опрашиваемых сообщил, что не определились в этом вопросе. Свыше 91% участников опроса также сообщили, что и в прошлые периоды объявляемых президентом нерабочих дней продолжали работать.
Напоминаем, президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, которым объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.