В Петербурге предпринимателям предложили выбрать между QR-кодами и полным закрытием

Члены петербургского отделения «Деловая Россия» во время встречи с первым зампредом Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также руководителем Ситуационного центра по борьбе с коронавирусом Александром Ситовым предложили ввести в Санкт-Петербурге полную вакцинацию.

Глава "Союза улицы Рубинштейна" Максим Жуков сказал, что QR-коды есть у небольшого процента петербуржцев, из-за этого заведения будут работать в минусе. Он отметил, что полный локдаун позволит просить у арендодателей скидку, а также претендовать на поддержку государства.

В свою очередь Ситов внимательно выслушал все предложения сообщества и пообещал, что власти их изучат. По его словам, до 25 октября власти города подготовят уточнения, связанные с мерами поддержки бизнес-сообщества.