С начала года за курение в неположенных местах петербуржцев оштрафовали на 850 тысяч рублей

В Санкт-петербурге с начала 2021 года за курение в парадной оштрафовали около 1800 человек. Общая сумма штрафов составила более 850 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу.

Как отметили в ведомстве, в некоторых случаях взыскивать административный штраф пришлось судебным приставам. Так, в Петроградском районе города 44-летний любитель курить в общественном месте должен был заплатить штраф в размере 500 рублей, однако делать это мужчина отказался. Срок добровольной оплаты штрафа он пропустил и в отношении нарушителя было начато исполнительное производство.