Высшая школа экономики вошла в топ -100 мировых вузов

ВШЭ вошла в топ-100 вузов предметного рейтинга "Право" по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Она заняла 85-ю строчку в списке из 257 университетов. В предметных рейтингах Times Higher Education Magazine образовательные заведения оцениваются по 11 областям: «Психология», «Наука о медицине и здоровье», «Инженерные науки и технологии» и другие.

Кроме того, THE составляет ежегодный глобальный рейтинг университетов. В топ лучших бизнес-вузов мира вошли 12 российских университетов. Среди них – Высшая школа экономики, МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие ведущие учебные заведения России.