В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»

По словам директора "Ночлежки" Григория Свердлина, заведение для помощи лицам без определенного места жительства в настоящий момент находится в процессе строительства под Гатчиной.

Во Всемирный день бездомных руководитель организации также поделился, что на текущий момент в базе учреждения находятся 22 тысячи оставшихся без крыши над головой людей, которые ранее обращались к волонтерам с просьбой о помощи. Добровольцы каждый год оказывают моральную и материальную поддержку около 9,5 тыс. человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации.