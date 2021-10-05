Суд Петербурга запретил более 90 видео в YouTube о «зацеперах» на поездах

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Фрунзенский районный суд Северной столицы запретил 95 ссылок на YouTube.

«Административные иски касались информации, которая пропагандирует проезд на железнодорожном транспорте запрещенным способом, на не предназначенных для проезда частях подвижного состава (на подножках, зацепах, межвагонном пространстве и крышах поездов) и призывает к совершению противоправных действий, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью, в том числе несовершеннолетних», — заявили в ОПС.

Все видео мог посмотреть каждый, они находились в открытом доступе. Однако теперь посмотреть их будет невозможно. В суде также отметили, что за проезд на подножках и крышах вагонов, за остановку поезда без надобности или проезд в грузовом поезде гражданин может быть привлечен к административной ответственности.

Кроме того, все выложенные видеозаписи нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».