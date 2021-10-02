В Петербурге от гриппа привились более 1 млн жителей

В Санкт-Петербурге за все время от сезонного гриппа привились 1 066 000 граждан. Об этом сообщили в администрации Северной столицы в субботу, 2 октября.

Таким образом, от гриппа в Петербурге привилось 20% населения. В планах властей было привить до конца года минимум 60%, то есть 63 230 000 жителей. О важности прививки подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Особое внимание уделяется иммунизации жителей с хроническими заболеваниями - страдающих сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, хроническим обструктивным бронхитом, ВИЧ-инфицированных», — отметил глава города.

Также Беглов добавил, что всего за пять недель в этой категории привито 271 тысяча человек - 36 процентов от числа состоящих на учете.