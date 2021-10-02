Спрос на финские визы в Петербурге вырос в 5 раз

Пресс-секретарь Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Элина Саарилахти сообщила, что в первый же день после снятия коронавирусных ограничений и открытия границ с финнами, спрос на визы среди жителей Северной столицы вырос в 5 раз.

«За 1 октября в Петербурге принято около 500 заявлений на выдачу визы в Финляндию», — заявила Саарилахти.

Кроме того, генконсул отметила, что несмотря на высокий спрос на финские визы, эти показатели не могут вернуться к допандемийным.

Также стоит отметить, что ранее визовый центр работал 3 дня в неделю и в среднем принимал по 100 заявлений в день. На сегодняшний день он уже работает ежедневно.