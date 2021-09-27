Петербуржец с помощью суда получил компенсацию от «Почты России» за стояние в очереди

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Куйбышевский районный суд вынес решение по иску, который отправил петербуржец Владимир Федченко, в отношении АО «Почта России». Житель Северной столицы хотел взыскать с организации компенсацию морального вреда, который он получил во время стояния в очереди.

В заявлении мужчина указал, что находясь в почтовом отделении на Боровой, 12, ему нахамили и пропустили вперед другого человека без очереди и обслужили его. Петербуржец посчитал такой поступок нарушением его прав как потребителя. В итоге он попросил с ответчика взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Однако представитель «Почты России» не явился и не рассказал ситуацию со своей стороны.

В результате, с АО «Почта России» взыскали 10 тыс. рублей, а также штраф — 5 тыс. рублей.