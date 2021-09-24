В ТРК «Меркурий» открылся современный фуд-холл

В Приморском районе Санкт-Петербурга в ТРК «Меркурий» появился новый современный фуд-холл от группы Ginza Project. Об этом стало известно 23 сентября.

В новом помещении будут соседствовать разные ресторанные концепции, а также рынок с фермерскими продуктами и центр для детей. Также на территории поставили сцену, где будут проходит различные концерты и представления. Отмечается, что средний чек будет составлять в пределах 600 рублей.

Также сообщается, что группа Ginza Project планирует поставить еще как минимум два фуд-холла. Один из них появится в Гостином дворе, а другой — в «Невском центре».