Суд Петербурга признал незаконной документацию по строительству жилого дома на месте хлебозавода

В среду, 22 сентября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным документацию по застройке хлебозавода, находящегося на углу 20-й линии и Большого проспекта Васильевского острова.

Стоит отметить, что здание было построено в середине XIX века. Согласно проекту, здание Манежа лейб-гвардии Финляндского полка должны были снести. Однако местные жители не согласились с такими действиями и выступили против сноса здания.

В комментариях суда было сказано, что разрешение «было основано на недостоверных данных технического паспорта». Кроме того, в заключении был неправильно указан год постройки хлебозавода.