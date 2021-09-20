После трагедии в Перми в вузах Петербурга усилят меры безопасности

Сегодня, 20 сентября где студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу по учащимся и убил, по разным данным от5 до 8 человек. После этого происшествия в вузах Санкт-Петербурга дали указание усилить меры безопасности. Данная процедура коснется и общежитий. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна» Алексей Демидов.

«К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождемся результатов расследования. В вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Специфика работы службы безопасности предусматривает возможность большего контроля. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях», — заявил Демидов.

Отметим, что 25 сентября около 9 утра по московскому времени в пермский вуз зашел студент с травматическим ружьем. На данный момент точное количество пострадавших и погибших не известно.