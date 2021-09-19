Явка на выборы в Госдуму в Петербурге составила 23,4%

Член избирательной комиссии Санкт-Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что явка на выборы в Государственную думу, по состоянию на 12 часов 19 сентября, составила 23,4%, а в Законодательное собрание Петербурга — 21,8%.

«Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 12 часов, составила 23,4%, в Законодательное собрание – 21,8%», — заявил Кузьмин.

Стоит отметить, что в 2016 году в день голосования на выборах в Госдуму явка составила 6,13%, а в городской парламент — 5,97%.

Отметим, что выборы в Госдуму и ЗакС проходили с 17 по 19 сентября. Сегодня, в воскресенье, в 20:00 все избирательные участки закрылись и в ближайшее время будут объявлены итоги голосования.