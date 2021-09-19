В ресторанах Петербурга могут исчезнуть блюда с тунцом

Ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге продолжает принимать удары последствий пандемии коронавирусной инфекции. На этот раз из меню заведений могут пропасть блюда с тунцом. Об этом сообщили рестораторы и специалисты области. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

По предварительной информации, на это может повлиять небольшой улов рыбы. В связи с этим цены на тунец стали повышаться. Теперь поставка рыбы в рестораны Северной столицы может уменьшиться или будет доходить с перебоями.

Кроме того, в Федеральной таможенной службе сообщили, что с января по июль 2021 года импорт тунца снизился на 27%, до 5,6 тысяч тонн.