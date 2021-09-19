В Петербурге две девушки приехали на выборы на лошадях

Выборы депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание в Санкт-Петербурге продолжаются. На избирательный участок №537 две девушки приехали верхом на лошадях. Наездницы сообщили, что они являются спортсменками местного конного клуба.

Девушки оставили своих лошадей около входа в школу №148, где и расположен УИК.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в голосовании приняли также участие Олимпийские спортсмены и призеры. Так, свой голос пришел отдать 94-летний чемпион по гребле на каноэ Павел Харин, который завоевал золоту и серебро на XVI Олимпийских играх в Мелбурне в 1956 году.