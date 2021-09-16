В ближайшие дни в Петербурге включат регулярное отопление

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль заявил, что в ближайшие дни в домах Северной столицы начнет работать регулярное отопление. Стоит отметить, что 13 сентября началось временное протапливание.

«Регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов», — сообщил заместитель главы города.

Кроме того, Дрегваль отметил, что судя по нынешней температуре и той, которая ожидается в ближайшие дни, жители Петербурга смогут по-настоящему насладиться горячими батареями. Однако точную дату включения теплоэнергии вице-губернатор не назвал.

Отметим, что правительство города на Неве дало распоряжение включить отопление во всех многоэтажках уже к 17 сентября.