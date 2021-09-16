КГИОП одобрил строительство нового павильона Сытного рынка

В пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) сообщили, что ведомство одобрило проект реконструкции старейшего рынка Северной столицы — Сытного.

Планируется построить для рынка двухэтажный павильон, высота которого составит 8 метров, а площадь — 906,8 квадратных метров. Кроме того, собираются заняться благоустройством прилегающей к нему территории на Сытнинской площади.

Проект по реконструкции планируют реализовать за 5 лет, и будут делать это в несколько этапов. Работы на первом этапе оцениваются в 70 миллионов рублей. Также вокруг рынка появятся павильоны с ресторанами общественного питания и летние террасы.