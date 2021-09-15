Новым гендиректором ОАО «НЗЛ» стал глава «Сетл Строй»

Игорь Влащенко стал новым генеральным директором ОАО «НЗЛ». Ранее он занимал должность руководителя компании «Сетл Строй», которая входит в Setl Group. Сумма сделки оценивается примерно 8 млрд рублей.

Сообщается, что теперь девелопер получит полный контроль над проектом переобустройства территории на проспекте Обуховской Обороны, где находится Невский завод. Представители предпринимателя сообщили, что на участке, общей площадью в 45 гектаров, будет построено около 0,4 млн квадратных метров жилых помещений.

Отметим, что Невский завод построили еще 1864 году. В 2007 году он стал одной из главных производственных площадок энергомашиностроительного предприятия «РЭП холдинг».