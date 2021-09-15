  • 15 Сентябрь 2021
USD 16.09.2021 72.8520 +0.1349
USD ММВБ 19:18 72.4807  
EUR 16.09.2021 86.0674 +0.0794
EUR ММВБ 19:18 85.5926  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Новым гендиректором ОАО «НЗЛ» стал глава «Сетл Строй»

Автор:


© Фото: setlgroup.ru

Темы дня

Теперь Setl Group получит контроль над работой Невского завода.

Игорь Влащенко стал новым генеральным директором ОАО «НЗЛ». Ранее он занимал должность руководителя компании «Сетл Строй», которая входит в Setl Group. Сумма сделки оценивается примерно 8 млрд рублей.

Сообщается, что теперь девелопер получит полный контроль над проектом переобустройства территории на проспекте Обуховской Обороны, где находится Невский завод. Представители предпринимателя сообщили, что на участке, общей площадью в 45 гектаров, будет построено около 0,4 млн квадратных метров жилых помещений.

Отметим, что Невский завод построили еще 1864 году. В 2007 году он стал одной из главных производственных площадок энергомашиностроительного предприятия «РЭП холдинг».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.09.21
    Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?
    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram