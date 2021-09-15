Водоканал подозревают в затоплении подземной парковки на Заневском проспекте

Во вторник, 14 сентября, на Заневском проспекте,42, произошло затопление подземной парковки. Представитель Управляющей компании «Самолет», в ведомстве которой находится дом №42, обвинил в случившемся ГУП «Водоканал», который отвергает свою причастность к возникновению аварии.

Генеральный директор УК Евгений Кузнецов сообщил, что по предварительной информации произошел разрыв трубы диаметром 219 мм перед водомерным узлом. Также глава УК отметил, что устройство находится в зоне обслуживания «Водоканала».

«Согласно договору с государственным унитарным предприятием, зона ответственности управляющей компании за коммунальные сети, в том числе систему водоснабжения, начинается с водомерного узла», — заявил Кузнецов.

По оценкам специалистов УК, произошел гидравлический удар. Об этом свидетельствуют характерные повреждения оборудования, среди которых искривление шпилек и деформация труб.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью с 13 на 14 сентября подземная парковка, находящаяся на Заневском проспекте, 42, оказалась затоплена. Пострадали десятки автомобилей.