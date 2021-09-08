В Петербурге грибник отправился в лес за грибами, а нашел большой боеприпас

В Санкт-Петербурге грибник решил пойти в лес в заповедник «Ораниенбаум» за грибами. В итоге, спустя какое-то время, он нашел снаряд весом почти полтонны.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 7 сентября, накануне, около 18:00 в дежурную часть поступил вызов о том, что мужчина нашел в лесу вблизи Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум» предмет, который очень похож на боевой снаряд. Мужчина отметил, что примерная длина боеприпаса составила не меньше 1,5 метров. На место сразу же была отправлена группа ОМОН ГУ Росгвардии.

«Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники идентифицировали данный боеприпас как неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 305 миллиметров от морского корабельного орудия, весом около 470 килограммов, времён Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии», — отметили в ведомстве.

В итоге, снаряд оставили под охраной полиции для вывоза и обезвреживания.