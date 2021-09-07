Роспотребнадзор запретил некоторые продукты в российских школьных столовых

На официальной странице Роспотребнадзора Санкт-Петербурга в социальной сети Instagram сообщили, что в российских школьных столовых запретили определенный ряд продуктов питания. Так, запретили подачу макарон с фаршем или яйцами блинов с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасы.

«Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопченые колбасы», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что кормить школьников заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами также будет нельзя.

К запрещенным продуктам к подаче ученикам в столовых также отнесли грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре. Список также пополнили мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель.

Помимо продуктов, запретили также и некоторые напитки такие, как энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.