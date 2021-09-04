В Петербурге скончался глава совета МО «Озера Долгое»

На странице Совета муниципальных образований в социальной сети Facebook появилась информация о том, что ушел из жизни глава МО «Озеро Долгое». Виктор Байдалаков ушел из жизни сегодня, 4 сентября. Руководство МО выразило соболезнования семье экс-главы.

Байдалаков возглавлял МО «Озеро Долгое» с 2004 года и трижды избирался депутатом муниципального образования.

Виктор Байдалаков родился в 1964 году в Ленинграде. Закончил Северо-Западную академию государственной службы и Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, служил в пограничных войсках. Являлся государственным советником Северной столицы 3-го класса.