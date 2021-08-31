Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 году

В следующем году Санкт-Петербург начнет переходить на новую систему транспортного обслуживания. Одним из самых популярных пунктов новой реформы является пересадка с метро на общественный транспорт по специальному тарифу. Об этом более подробно рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Олег Матвеев.

«Реально работать это будет с апреля 2022 года. Ключевой момент — пересадочный тариф, где в течение часа человек сможет пересесть дополнительно на наземном транспорте. Размер тарификации будет определять комитет по тарифам, опираясь на наши предложения», — сообщил замглавы ведомства.

Кроме того, Матвеев добавил, что это будет небольшая доплата к стоимости проезда по «Подорожнику».

Также замглавы Комтранса заявил, что система будет работать и для банковских карт. Никаких специальных комбинированных проездных билетов приобретать не потребуется.