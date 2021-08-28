Один из сильнейших людей страны установил рекорд Гиннесса в Кронштадте

В Кронштадте, в субботу, 28 августа, в рамках мероприятия «Фестиваль тельняшки» был поставлен новый мировой силовой рекорд Гиннесса. Рекордсменм стал Один из сильнейших людей страны в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 килограммов, спортивный видеоблогер, обладатель трех мировых рекордов, победитель соревнований по кросслифтингу, участник крупных международных спортивных проектов (Arnold Classic, Vortex Sport battle и другие) Денис Вовк.

Мужчина сам смог протащить судно Балтийского флота «Сообразительный», водоизмещение которого составляет около 3 тысяч тонн, на два метра.

О поставленном рекорде Вовк рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.