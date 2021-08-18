На Васильевском острове пенсионерки кинулись к мусорке за продуктами

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове пенсионерки кинулись к мусорному контейнеру, куда сотрудники магазина «Пятерочка» скидывали просроченные продукты. Об этом сообщила очевидец события Алексей Кабаев. Он опубликовал видео с места инцидента в Telegram-канале «Протестный Петербург».

«Снимай, мне нравится! Хоть [президенту России Владимиру] Путину отправь, как пенсионеры живут! Сынок, может, и ты так будешь жить?», — заявила одна из пенсионерок, которая искала еду в мусорном баке.

В социальных сетях у петербуржцев сложилось два мнения: одни считают, что поведение пенсионерок считается неприемлемым, и считают, что женщины делают это только из-за жадности, а другие пользователи считают, что на такие действия пенсионерок вынудила суровая жизнь и безденежье.