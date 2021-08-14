Мать, похитившая своего сына, отправили под домашний арест

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 13 августа, сообщили, что Невский районный суд избрал меру пресечения для матери, похитившую своего 25-летнего сына. Светлану Замятину отправили под домашний арест.

В четверг, 12 августа, женщину задержали, и в этот же день ей предъявили обвинения, но сама Замятина свою вину не признала.

Сообщается, что до 11 октября, женщине запретили: покидать свое место проживания, за исключением экстренного обращения в медицинские учреждения; общаться без разрешения следователя со всеми, кроме защиты, близких родственников, живущих с ней, медиками; писать или отправлять письма, посылки; общаться по телефону или через интернет, за исключением адвокатов, родственников и проживающих.

Кроме того, по просьбе Замятиной суд еще арестовал одного из мужчин, который участвовал в похищении молодого человека.