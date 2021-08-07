Суд снизил сроки заключения террористов, устроивших теракт в петербургском метро

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что апелляционный военный суд снизил сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в городском метрополитене, который произошел в апреле 2017 года на станции «Технологический институт».

«Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено», — сообщили в пресс-службе

Так, Акраму Азимову срок заключения снижен с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии. Шохисте Каримовой сократили срок с 20 лет колонии общего режима до 19 лет 11 месяцев заключения. Мухамадюсуп Эрматов приговоренный ранее к 28 годам, апелляционный суд сократил срок до 27 лет и 10 месяцев. Ибрагим Эрматов, ранее приговоренный к 27 годам колонии, будет сидеть на 2 месяца меньше — 26 лет и10 месяцев.

Кроме того, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова, Дилмурада Муидинова изначально приговорили к 20 годам лишения свободы каждого, суд сократил срок на один месяц каждому - до 19 лет и 11 месяцев. Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев, которым изначально назначили по 19 лет колонии, сроки также снизили на месяц - до 18 лет и 11 месяцев. Аброру Азимову приговор оставлен без изменения - пожизненное лишение свободы.

Также, согласно постановлению апелляционной инстанции, каждый из фигурантов будет обязан заплатить штраф на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.