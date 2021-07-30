Пропавшего пятилетнего ребенка нашли живым и здоровым в Мурино

Активисты «Лизы Алерт» наконец-то нашли маленького мальчика, который без вести пропал. Волонтеры нашли ребенка в Ленинградской области во Всеволожском районе в Мурино в пятницу, 30 июля. Сообщается, что мальчика не было дома чуть больше суток.

Волонтеры нашли девятилетнего Ивана примерно в 12:30. Родители заявили, что их сын вчера утро ушел гулять из дома, находящегося на Шоссе в Лаврики. Также стало известно, что у семьи есть еще родственники, которые живут в Северной столицы, но к ним он не приезжал.

Отметим, что «Лиза Алерт» является добровольческим поисково-спасательным отрядом, которое занимается поиском пропавших без вести людей.