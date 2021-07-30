Студенты выступили против переезда СПбГУ на новое место

В СПбГУ среди студентов провели опрос, в котором их спросили, хотели бы они, чтобы вуз переехал в единый кампус в пригороде Северной столицы. Около 64% опрошенных выступили против переезда и хотят, чтобы учреждение осталось на прежнем месте.

Соответствующие вопросы задавались студентам во время пресс-конференции, на которой рассматривалось общественное мнение о строительстве нового единого студенческого городка СПбГУ.

Генеральный директор ЦСП "Платформа" Мария Макушева пояснила, из-за чего у учащихся переезд вызывает такую резкую реакцию.

«Острота реакции на переезд связана с тем, что решение видится радикальным, люди не понимают его основания. Сама коммуникация провалена. Коммуникация в подобных ситуациях — одна из важнейших вещей», — сообщила Макушева.

Так, согласно приведенным данным «Платформы», 63% респондентов негативно относятся к идее переезда образовательного учреждения, 64% опрошенных хотят, чтобы уз остался в своих нынешних корпусах, а 42% студентов считает, что у зданий СПбГУ не хватает места для того, чтобы совместно заниматься и проводить время.