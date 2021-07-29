В заброшенном здании в Озерках появится хранилище Кунсткамеры

Заброшенное здание в Озерках в Санкт-Петербурге будет реконструировано под хранилище Кунсткамеры. Об этом стало известно на сайте госзакупок, где был объявлен соответсвующий конкурс. Согласно проекту, на это уйдет 5,3 млрд рублей из федерального бюджета.

«Необходимо реконструировать объект капитального строительства «Создание современного многофункционального научно - хранительского центра федерального государственного бюджетного учреждения науки МАЭ РАН на базе недостроенного здания по адресу: ул. Заповедная д. 51 корп. 3», — говорится в сообщении.

От будущего подрядчика требуется построить идеальное восьмиэтажное здание с системой климат-контроля и качественной вентиляцией. Примерная высота дома составит около 40 метров, а площадь — 25 тыс. кв. метров.